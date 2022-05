Sarri e Lotito si sono visti di nuovo. Due volte. Lo svela Il Messaggero, parlando di un doppio incontro andato in scena mercoledì e giovedì tra il tecnico e l'allenatore e di un terzo in programma dopo la fine del campionato. Del rinnovo non si discute nemmeno più, secondo il quotidiano. Il mister vuole capire quali siano i piani del club e il budget a disposizione per i 6-7 acquisti necessari per rifondare la rosa. Per la società e fondamentale arrivare in Europa. Da questi due fattori dipenderà il futuro del toscano sulla panchina biancoceleste.



Non ci sono veti su eventuali cessioni. Quella di Milinkovic potrebbe portare i tanti milioni che finanzierebbero il mercato biancoceleste. E qui entra in gioco il procuratore del serbo, Kezman. Già a colloquio da tempo con importanti club internazionali, deve far arrivare sul tavolo del presidente un'offerta che soddisfi le richieste. Ben venga un'asta al rialzo, a patto però che i tempi per l'addio del Sergente non si prolunghino troppo. Perché Sarri non vuole rischiare figuracce, né rimanere deluso come successo a gennaio.