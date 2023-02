Nessuna svolta in vista per il rinnovo di Milinkovic. Secondo Repubblica ci sono stati nuovi colloqui ieri a Formello tra gli agenti e la Lazio: è stata ribadita al volontà di non arrivare a scadenza e di trovare in estate un accordo economico che soddisfi tutti, ma di firme sul prolungamento di contratto non se ne parla. Nei prossimi giorni Tare e Lotito hanno fissato un altro appuntamento con il procuratore del serbo, Mateja Kezman, per cercare una soluzione. Il ds biancoceleste ieri sera si è detto fiducioso che tutto si risolverà per il meglio.



Ad oggi il centrocampista resta in scadenza nel 2024. Di offerte che si avvicinassero alle richieste di Lotito (100 milioni) non ne sono arrivate, né dall'Italia (Juventus in pole), né dalla Premier (Arsenal e Newcastle). A giugno difficilmente le pretese della Lazio potranno continuare ad essere così alte, ma è altrettanto certo che il club non intenda svendere il proprio gioiello. Resta dunque ancora tutto da definire il futuro del Sergente.