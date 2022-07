Angelo Fabiani sarà presto un nuovo dirigente della Lazio. Manca solo l'ufficialità, ma l'ex ds della Salernitana, dopo giorni di colloqui intensi con Lotito, entrerà presto a far parte dei quadri della società.



IL RUOLO - 61 anni, romano, ha già lavorato con patron biancoceleste negli anni scorsi proprio a Salerno, riportando in A i Cavallucci Marini. A Formello però occuperà un ruolo diverso, rispetto all'esperienza campana. Fabiani infatti affiancherà il lavoro di Mauro Bianchessi nella gestione del settore giovanile e, da quest'anno, della Primavera. Inoltre sarà anche la nuova figura riferimento per la Lazio Women, con l'obiettivo di riportare al più presto le aquilotte in A.



TARE - L'ingresso del nuovo dirigente comporta quindi una riassegnazione delle mansioni nella società biancoceleste. Igli Tare, che fino a quest'anno si era occupato anche della Primavera, ora sarà solo Direttore Sportivo della prima squadra.