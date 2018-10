Tra i migliori in campo nella vittoria contro il Parma, Valon Berisha ha accusato nuovi problemi: come riferito da Lalaziosiamonoi.it, dopo una sessione di cross e tiri in porta durante l'allenamento di ripresa, il kosovaro ha richiamato l’intervento dei fisioterapisti per un problema alla gamba sinistra, la stessa infortunata in estate. Secondo il portale che segue le vicende biancocelesti, non dovrebbe trattarsi di un guaio muscolare, ma di una semplice botta alla caviglia.