La Lazio non vuole nascondersi. Nonostante le parole prudenti di Tare, legate soprattutto ai timori che lo stop abbia avuto un impatto negativo sui giocatori, la squadra di Inzaghi punta allo scudetto. Questo il grande obiettivo, il traguardo a cui lavorare: l'operazione sorpasso alla Juve.



LAZIO OPERAZIONE SORPASSO ALLA JUVE - Come riporta il Corriere dello Sport, prima della sosta forzata la Lazio era lanciatissima, sembrava molto più in forma di Juve ed Inter e capace di garantire un gioco più spumeggiante. Non avrà le coppe, bisognerà capire se sia o meno un vantaggio: dipenderà da come verranno stilati i calendari.