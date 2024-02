Lazio, occhi ancora in Championship: c'è un un cognome importante sotto la lente di ingrandimento

La Lazio ancora a caccia di talenti in Championship (Serie B inglese). Dopo i tentativi andati a vuoto nel mercato invernale per Whittaker, del Plymouth, e Clarke, del Sunderland, la società biancoceleste ha individuato un nuovo potenziale obiettivo per l'estate. Ne parla oggi Il Messaggero. Si tratta di Jobe Bellingham ,anche lui di proprietà dei Black Cats e fratello della stella del Real Madrid.



Classe 2005, anche lui gioca come centrale di centrocampo o sulla trequarti e ha doti fisiche e atletiche simili a suo fratello. Ha segnato 5 gol in stagione e fornito un assit. Arrivato al Sunderland dal Birmingham a luglio scorsoI, il valore del suo cartellino si aggira attualmente intorno ai 10 milioni di euro. Come ruolo sembrerebbe non sposarsi troppo bene con il 4-3-3 di Sarri, ma il tecnico toscano - ammesso che rimanga sulla panchina della Lazio anche il prossimo anno - ha già dimostrato di poter plasmare le qualità dei propri calciatori per adattarli al suo gioco (Zaccagni docet). E comunque per ora si tratta solo di un interessamento, tra i tanti nomi che la talent room biancoceleste scadaglia costantemente. Il secondo campionato inglese però sembra essere in questo periodo particolarmente attrattivo per gli osservatori di Formello. La pista Bellingham quindi andrà tenuta d'occhio nei prossimi mesi.