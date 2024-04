Lazio, occhi in casa Fiorentina per Mandragora. Era uno dei fedelissimi di Tudor

Arrivano importanti aggiornamenti per quello che potrebbe essere il futuro della mediana dei biancocelesti nel corso della prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto scrive questa mattina Il Tempo, il ds Fabiani è alla ricerca di nuovi profili per rinforzare il reparto di centrocampo e, uno di questi, arriva da Firenze: si tratta di Rolando Mandragora.



PUPILLO - Classe '96, Mandragora è arrivato a Firenze nell'estate del 2022 passando in viola a titolo definitivo dalla Juventus. Tuttavia, nel corso della sua carriera il centrocampista è stato un perno importante anche del centrocampo dell'Udinese. Ed è proprio qui che ha incontrato Igor Tudor che lo ha impiegato con grande continuità. Proprio per il rapporto che corre tra i due, si legge, il nome di Mandragora è uno di quelli da cerchiare in rosso per il calciomercato della Lazio della prossima estate.