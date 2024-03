Lazio, occhi in casa Fiorentina per un centrocampista

Sta iniziando già a prendere forma la nuova Lazio di Igor Tudor con i biancocelesti che, pian piano, troveranno anche una metamorfosi tattica rispetto al periodo in cui Maurizio Sarri ha guidato i biancocelesti. E in questo senso potrebbero cambiare anche obiettivi e ambizioni di mercato. Secondo quello che racconta questa mattina La Gazzetta dello Sport, la società capitolina avrebbe messo gli occhi in casa Fiorentina per un centrocampista.



CHI SI RIVEDE - La Lazio potrebbe fare, infatti, un tentativo per Antonin Barak. Classe '94, Barak è stato uno dei punti cardine del Verona dell'allenatore croato e proprio per questo il suo potrebbe diventare un nome buono in orbita biancocelesti per la prossima estate Anche perché, in questo momento, il ceco non sta trovando moltissimo spazio alla Fiorentina, motivo che potrebbe spingerlo ad accettare di cambiare aria.