Dilemma Mario Pasalic per le italiane. Il calciatore sembrava già essere un nuovo rinforzo della Fiorentina, ma la trattativa non si sta sbloccando. E la Lazio guarda in casa Chelsea per rinforzarsi: se il primo nome è Francesc Fabregas, il secondo è proprio quello del croato. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2019, mentre Pasalic sarebbe il vice-Leiva. Lo riporta Il Corriere dello Sport.