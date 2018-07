(Le precedenti puntate sono leggibili QUI e QUI)Nel primo articolo di questa serie è stata presa una posizione netta.Prematuro affermare se esse siano giustificabili o eccessive, perché bisogna dare a questi giovani e ai club che li hanno tesserati un lasso minimo di tempo per dimostrare la legittimità delle cifre impegnate. Abbiamo anche sottolineato che, per la gran parte, le cifre di cui si parla sono non ufficiali. E dunque non è corretto affidarsi a dati imprecisi.È stato sottolineato infatti che per l'Inter la corsa alle plusvalenze d'inizio estate non è una novità di giugno 2018.. Cioè un anno fa. Un lasso di tempo sufficiente per dare un giudizio sulle plusvalenze analoghe realizzate un anno fa. E per ragionare su dati certificati, non su speculazioni giornalistiche. Ebbene,Il bilancio della società nerazzurra chiuso il 30 giugno 2017 segna un. Si tratta di una cifra cui si arriva sommando le utilità di una serie di trasferimenti sui quali molto si è commentato. E in questo senso il più chiacchierato è stato quello diche si è intrecciato col percorso inverso diFrancamente, non ci pare il caso più eclatante. A Caprari è stata assegnata una valutazione di. Forse 12 milioni sarebbero stati sufficienti, ma se lo scarto è questo non ci pare vi sia da alimentare particolari polemiche. Stesso discorso vale per i calciatori già adulti e esperti che hanno permesso di realizzare plusvalenze di varie entità nel bilancio chiuso il 30 giugno 2017. Si tratta di, ceduto alla Roma per 8 milioni di euro con plusvalenza da 6,8 milioni; di, ceduto al Siviglia per 7,7 milioni con plusvalenza da 3,892 milioni; di, ceduto al solito Genoa per 5,8 milioni di euro con plusvalenza di 4,337 milioni; di, ceduto all'Hellas Verona per 1,2 milioni di euro con plusvalenza da 1,158 milioni; e di, ceduto al Pescara per 5,4 milioni di euro con plusvalenza da 4,515 milioni.a, o già mandati in prestito presso altri club, e che una volta ceduti hanno generato corpose plusvalenze. A partire dal caso di, esterno di difesa classe 1995 reduce da una stagione in B con la Pro Vercelli, dopo essere stato in Lega Pro col Prato nel campionato 2015-16.. A concederla è l'. Lo schema è il medesimo di quest'anno, con la girandola Bastoni-Carraro-Bettella.. Giusto ieri il ragazzo è stato piazzato in prestito al, come parte di uno stock di giocatori che comprende anche. I famosi prestiti in serie dell'Atalanta, di cui ci si occuperà nelle prossime settimane.Altro giovane calciatore sul quale l'Inter ha realizzato una forte plusvalenza è, classe 1997, anche lui esterno di difesa, in possesso di doppio passaporto belga e congolese. A giugno di un anno fa Miangue viene ceduto in via definitiva al, dove si trova già in prestito da gennaio.. Anche per lui sarebbe stato firmato un accordo di recompra.. Poi nelle scorse settimane il Cagliari lo cede in prestito allo. Dimarco è un altro esterno sinistro di difesa, classe 1997. Ha alle spalle mezza stagione in B (il girone di ritorno 2015-16 con l'Ascoli) e un campionato di A con 13 presenze a Empoli nel 2016-17.. Il suo trasferimento è legato a un accordo di recompra,Per rispondere all'interrogativo siamo costretti a tornare nel territorio delle cifre non ufficiali. Che però circolano con insistenza, non sono state smentite e parlano di. Uno dei nostri insider di riferimento ci ha dato un'interpretazione molto acuta:. Come se.. Adesso Dimarco è in parcheggio al. Altro Capolavoro è quello realizzato con, difensore francese originario della Guadalupa, classe 1998.E a proposito del costo ufficiale di Gravillon, esso ci torna utile per far notare quale possa essere lo scarto fra e cifre reali e certificate dai documenti e quelle che circolano negli articoli di stampa in cui si parla di calciomercato. Gli articoli che venivano pubblicati nei giorni in cui l'affare andava a conclusione parlano di 1,5 milioni per il trasferimento del francese al Benevento . Giusto per far capire il motivo delle nostre cautele, nel trattare le cifre dei trasferimenti e delle plusvalenze di giugno 2018. La vicenda di Gravillon è la più curiosa fra tutte.. Gravillon è ancora in forza alla società abruzzese, dove ritrova Eguelfi e gli altri tre della banda atalantina.. Chi conosce i dettagli del trasferimento di Gravillon a gennaio 2018, assicura che comunque il Benevento realizzi una plusvalenza.Una cifra ci è stata riferita, ma ancora una volta preferiamo aspettare la pubblicazione del bilancio al 30 giugno 2018 per vedere se vi sia una corrispondenza fra dati ufficiosi e dati ufficiali.@Pippoevai