Mentre la Lazio si è assicurata il giovane serbo Dimitrije Kamenovic per la fascia sinistra, sembra che il club capitolino non abbia tolto gli occhi di dosso da un vecchio pallino. Si tratta di Lucas Torreira, attuale centrocampista dell'Atletico Madrid, ex Arsenal, ma soprattutto Sampdoria, dove si è fatto notare ai più. Come riporta il quotidiano iberico As, il centrocampista in Italia piace molto al club capitolino, ma anche al Torino e alla Fiorentina.