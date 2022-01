La Lazio è interessata al terzino sinistro olandese Mitchell Dijks del Bologna, che chiede 2,5 milioni di euro per il suo cartellino e in caso di cessione pensa ad Augello della Sampdoria. Sulle tracce di Dijks ci sono anche Verona, Empoli e Standard Liegi. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, almeno per ora sembra invece tramontata l'ipotesi Ghoulam, che resterà al Napoli fino a giugno.



In uscita l'attaccante kosovaro Muriqi si avvicina al Maiorca. Il difensore spagnolo Patric ha ricevuto un'offerta dal Valencia, ma tratta il rinnovo del contratto. L'Atalanta ha bloccato Miranchuk, su Lapadula del Benevento c'è anche il Venezia. In stand by le trattative col Verona per il difensore Casale e per l'attaccante Lasagna.



Intanto il Bologna saluta il danese Skov Olsen, ceduto in Belgio al Bruges: affare da 8 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Lo stesso club rossoblù tratta il terzino destro scozzese Calvin Ramsay dell'Aberdeen in alternativa al danese Stryger Larsen dell'Udinese, già preso il giovane finlandese Kalle Wallius dopo il no del Charleroi per Jackson Tchatchoua.



Oltre al centrocampista svizzero Aebischer dallo Young Boys, il Bologna ha acquistato anche il giovane difensore centrale Sakho dal Pescara, che cede l'attaccante Marilungo alla Pro Sesto. Procede la trattativa col Crotone (da dove è tornato il gambiano Musa Juwara) per lo scambio fra l'attaccante Cangiano e il centrocampista cileno Luis Rojas. Per Santander il Benevento ha offerto Lapadula, il Bologna si iscrive alla corsa al prestito dell'attaccante brasiliano Kajo Jorge (Juventus), accostato pure a Cagliari, Lazio, Salernitana e Sampdoria.