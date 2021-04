Massimo Oddo, ex difensore della Lazio, ma anche del Napoli e del Milan (tutte squadre in corsa per un posto nella prossima Champions League) ha parlato dei biancocelesti a La Gazzetta dello Sport. Tra le varie dichiarazioni rilasciate, ecco secondo lui quali saranno le risorse vincenti per Inzaghi: "Sono sicuro che riavrà presto i gol di Immobile che è sempre la Scarpa d’oro. Durante il digiuno del suo bomber, la Lazio ha trovato chi segna: una grande squadra non può non avere altri realizzatori. E questo è una garanzia. Sul piano del calendario, i due scontri diretti di fila contro Napoli e Milan, altre mie ex squadre, saranno fondamentali".