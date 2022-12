La Lazio lavora per portare Lucas Torreira in biancoceleste. Non è un segreto che il centrocampista uruguaiano voglia tornare in Italia dove ha ottimi ricordi tra Pescara, Sampdoria e Fiorentina. Secondo Sporx.com il club della Capitale ha offerto 7 milioni di euro al Galatasaray, che però ha rifiutato le avances. La Lazio non si arrende e studia una nuova offerta.