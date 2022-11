Tre ore di riunione ieri a Formello, tra Lotito e Mateja Kezman. Secondo quanto scrive Il Tempo questa mattina, il presidente della Lazio ha messo sul piatto un'offerta di rinnovo per Milinkovic da 5 milioni a stagione fino al 2026. Il procuratore però ha rimandato i discorsi sull'eventuale firma a dopo il mondiale.



Resta da sciogliere il nodo della clausola rescissoria. Il patron biancoceleste vorrebbe inserirne una da almeno 70 milioni. L'agente non vorrebbe andare oltre i 40. La speranza di quest'ultimo inoltre è quella di veder brillare il proprio assistito nella manifestazione iridata in Qatar, così da invogliare i top club a farsi avanti con un'offerta sostanziosa da presentare al club capitolino.