Tifosi bianco celesti!

Abbiamo vinto insieme!

Quasi 25mila di voi hanno già sottoscritto l’abbonamento e seguiranno la squadra all’Olimpico tutta la stagione.

Ma la SSLazio vuole dare la stessa possibilità anche a chi è rimasto indietro!

Da martedì si riapre eccezionalmente per pochi giorni la campagna abbonamenti 22/23 alle stesse condizioni.

Riempiamo l’Olimpico dei nostri colori.

Perché dal 1900 il calcio a Roma si chiama Società Sportiva Lazio.

Sulla scia dell'entusiasmo per la rimonta col Bologna, oggi. Al grido di "Avanti Insieme" - sloga che ha accompagnato l'estate biancoceleste -che, a partire dalle ore 12:00 di oggi (martedì 16 agosto, ndr) fino alle ore 19:00 di giovedì 18 agosto potranno sottoscrivere le nuove tessere, alle stesse condizioni e prezzi proposti prima del match contro i felsinei.Sono già 23600 i laziali che si erano abbonati prima dell'esordio stagionale.. E per convincere gli ultimi indecisi sui social sono stati rilanciati gli appelli di Romagnoli e Immobile. "Abbiamo bisogno di voi" il messaggio diffuso, che ha fatto da eco a quanto già annunciato sabato dallo speaker all'Olimpico:Nel frattempo inoltre sono già on line sul sito ufficiale i prezzi e le modalità di vendita per i biglietti del big match del 26 agosto contro l'Inter dell'ex Simone Inzaghi.