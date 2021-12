Sono poco più di seimila i biglietti venduti fino al tardo pomeriggio di ieri per Lazio-Genoa. L'ultima sfida casalinga dei biancocelesti prima di Natale si giocherà quindi un Olimpico quasi deserto.Per i tifosi c'è tempo comunque fino al fischio d'inizio alle 18:30 per acquistare i tagliandi. La sensazione però è che molto difficilmente si raggiungeranno le 15mila presenze.



Sarri ieri in conferenza stampa ha detto che sarà compito sua e della squadra far tornare il pubblico sugli spalti, offrendo prestazioni all'altezza. Intanto però la spinta dei pochi presenti oggi dovrà bastare per conquistare tre punti e rialzare la testa dopo la rimonta subita contro il Sassuolo.