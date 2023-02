Non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni domani all'Olimpico per Lazio - Cluj. Da una media intorno ai 40mila spettatori a partita tenuta dai biancocelesti in campionato in questa stagione, si passerà a poco più di 10mila presenti per l'esordio degli uomini di Sarri in Conference League.



Non è solo lo scarso appeal del torneo, agli occhi di molti, a non invogliare il pubblico. Da giorni, soprattutto sui social, impazza tra i laziali una nuova polemica sui prezzi dei biglietti. Già l'anno scorso la politica societaria a riguardo era stata fortemente criticata dai tifosi. Quest'anno la rotta sembrava essersi invertita, ma alla richiesta tra i 30 e i 60 euro per dei posti sulle tribune i sostenitori biancocelesti sono nuovamente insorti (le curve e i distinti sono rimasti invece a 14 euro). Al netto di impennate di vendite, in ogni caso del tutto inattese, nelle ultime ore, non c'è da attendersi quindi una serata calorosa allo stadio.