Nonostante la crisi economica la faccia da padrone in negli ultimi mesi in tutti i confini del calcio, continuano però a circolare voci su offerte esorbitanti per un top player della Lazio. Si tratta ovviamente di Milinkovic. La crescita del centrocampista biancoceleste è evidente ormai, e per questo il Sergente fa gola a molti top club.



Dopo l'interesse dell'Inter, ecco spuntare una superpotenza del calcio europeo. Si tratta del sogno nel cassetto del numero 21, ovvero il Real Madrid. Secondo Don Balon, citato da Il Corriere dello Sport, i Blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto ben 80 milioni di euro, ma per quanto si tratti di una cifra veramente importante considerando il periodo, Lotito rimane della solita idea: 100 milioni o niente.