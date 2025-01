Lazio, ora anche il difensore è una priorità: ecco chi è il nuovo candidato

Getty Images

Persi tratta a oltranza, ma. Il ds biancoceleste Fabiani ieri, dopo il ko contro la Fiorentina, ha lasciato intendere chiaramente che la società farà qualcosa in questi ultimi giorni di mercato. Finora è arrivato solo Arjion Ibrahimovic, che in campo ancora non si è visto. Baroni avrebbe bisogno di un riforzo in mediana e infatti in queste ore si cerca una quadra col Chelsea e con gli agenti per il classe 2003 ex primavera dell'Inter. Ma l'(oggi torna a correre sull'erba dopo un mese) stanno spingendo la società capitolina a tentare in extremis un colpo anche nel reparto arretrato.

Diversi i profili sondati in queste settimane., ma la doppia operazione col Chelsea per lui e per Casadei era complicata e comunque alla fine il calciatore ha preferito la Juventus. Sempre con i londinesi si è parlato anche di, ma con i Blues che non possono fare più prestiti e la Lazio che ha poco margine di manovra tra risorse economiche e indice di liquidità l'operazione sembra quasi impossibile da intavolare. Per, del Verona, che sembrava già prenotato per giugno, si sono interrotti i discorsi nelle ultime settimane, mentre pernon c'è mai stato nulla di concreto. Il nome nuovo, che sembra invece una pista percorribile, è quello di, centrale mancino dello Strasburgo, classe 2002, originario della Costa d’Avorio. Del suo possibile arrivo parla oggi Repubblica. 15 presenze e un gol per lui in questa stagione tra Ligue1 e Coppa di Francia. Per luicon diritto o obbligo di riscatto. Al gong del 3 febbraio però manca sempre meno. Baroni e i tifosi restano in attesa di una mossa.