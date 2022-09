Non è stata umile in campo la Lazio, ora almeno lo sia nel provare a ripartire subito, dopo la pesante sconfitta. Il 5-1 contro il Midtjylland è un risultato inaccettabile per i tifosi. Ora l'ambiente si aspetta un pronto riscatto dai giocatori, che devono dimostrare il loro reale valore.



Il Corriere dello Sport riassume così stamattina la situazione in casa biancoceleste dopo il tonfo in Europa League. L'ennesima occasione fallita per dimostrare di aver fatto un paso avanti al livello mentale. I miglioramenti nel gioco si sono visti in questo inizio di stagione, ma i buoni risultati non celano i difetti che evidentemente ancora non sono stati colmati. Quando il gioco diventa sterile, non si trovano alternative, non si salta l'uomo, non si tira in porta e si commettono errori difensivi imperdonabili. Il quotidiano inoltre sottolinea che neanche il buon mercato estivo ha riempito tutti i tasselli necessari, perché manca un terzino sinistro ormai da tempo immemore. E ci sono comunque degli equivoci tattici da chiarire al più presto. Ad esempio, il ruolo di Marcos Antonio. Ora però serve l'umiltà da parte di tutti, per ammettere che ci sono ancora dei limiti da superare e su cui occorre lavorare per ripartire.