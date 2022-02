Reina sorpassa Straksoha tra i possibili partenti in estate. Fino a pochi giorni fa - con il rinnovo automatico del portiere spagnolo in caso di qualificazione UEFA - ad avere le valige pronte sembrava essere l'estremo difensore albanese, col contratto in scadenza a giugno. Ancor più alla luce del sostanziale immobilismo sul fronte rinnovo. Ora invece la situazione sembra ribaltata.



Il classe '97, gi liberò di trovare accordi per accasarsi altrove tra qualche mese, non ha ricevuto offerte importanti da club più blasonati o anche allo stesso livello della Lazio. E ora l'ipotesi di sedersi al tavolo con la società tra qualche settimana per discutere un nuovo accordo non è più così improbabile come poteva apparire fino allo scorso finesettimana. Al contrario il suo collega ex Napoli, secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, sembra aver espresso la volontà di andar via a fine anno. Da capire se con una cessione vera e propria o con un accordo per svincolarsi. Lo scenario di mercarto per il futuro biancoceleste comunque non varia di molto: in estate Lotito e Tare dovranno cercare un nuovo portiere.