I motivi di un addio al sogno: la Lazio si interroga su cosa sia successo. Come riporta il Messaggero, è ad un punto dalla Champions che era un obiettivo importante ad inizio stagione, ma ha tirato i remi in barca e non è riuscito a lottare con la Juventus per il tricolore. E le motivazioni sono molte.



MERCATO SOTTO ACCUSA - A partire dal mancato mercato di gennaio: il ds Igli Tare è sotto accusa: non è arrivato l'attaccante, il tentativo per Giroud è naufragato, niente in mediana nonostante l'infortunio di Leiva. Inzaghi avrebbe potuto gestire meglio le rotazioni, ma dalla società l'aiuto non è arrivato.