Qualcosa è cambiato tra Sarri e la Lazio negli ultmi due mesi. In positivo, visti i risultati. La rivoluzione sarrista non fa più paura, adesso è il mezzo per esaltarsi. Nella prima parte di stagione l'adattamento dei giocatori al nuovo sistema appariva problematico. A tratti quasi osteggiato. Si avvertiva il timore di sbagliare. Ora invece semba sbocciata la giusta empatia tra il tecnico e la sua squadra.



Come sottolinea oggi Repubblica, ​la vittoria di Firenze ha evidenziato la crescita dei biancocelesti, dal punto di vista del gioco, passata anche attraverso i cambiamenti che l'allenatore ha attuato sulla tattica e non solo. Dopo mesi di lavoro, Sarri è riuscito a trovare le giuste motivazioni da dare ai suoi uomini, per farli adattare alle sue idee in campo. La trasformazione di Lazzari, l'adattamento di Patric, la ritrovata solidità di Leiva e persino il recupero di Radu sono tutti segnali di un maggiore coinvolgimento di tutta la rosa all'interno del progetto. Ora gli stessi interpreti si sentono valorizzati. E i progressi si vedono.