La Lazio è al lavoro per Borja Mayoral. Il centravanti spagnolo, di proprietà del Real Madrid, è il primo nome per l'attacco biancoceleste: come scrive la Gazzetta dello Sport, i contatti con le Merengues sono promettenti e la distanza è di 5 milioni. In scadenza nel 2021, Borja Mayoral ha già fatto sapere di non volere rinnovare il contratto: i biancocelesti vogliono chiudere il prima possibile.