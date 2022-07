Sprazzi di serenità dentro la Lazio. Dopo le tensioni delle settimane scorse, almeno tra il ds e il mister sembra essere tornata la pace. Clima disteso ieri a pranzo ad Auronzo tra Tare e Sarri che, davanti a un calice di vino, hanno messo da parte malumori e frizioni. Lo racconta questa mattina Il Messaggero.



Il tecnico è stato accontentato sul mercato e ha apprezzato l'operato della società facendo i complimenti al dirigente albanese. Il futuro di quest'ultimo resta ancora in bilico, ma almeno per il momento i rapporti con il tecnico sono rientrati nella normalità. E Lotito intanto, a Roma, si augura che questa ritrovata unità possa essere defintiva per proseguire il lavoro al meglio.