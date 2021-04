L'ex calciatrice della Lazio e attuale vice allenatrice dell'Italia under 21 maschile oltre che tecnico dell'under 15, Patrizia Panico, ha parlato così della prossima sfida dei biancocelesti ai microfoni ufficiali del club: "Ho visto il Benevento, ha sprecato tantissime occasioni da gol. Dietro è una squadra solida, che bisogna affrontare la giusta intelligenza tattica e motivazione. Ti può impensierire, stanno vivendo un periodo in cui stanno raccogliendo meno di quando mostrano. Ma se la Lazio vuole raggiungere obiettivi importanti, non può non far risultato pieno. È tutto basato sulla forza del gruppo, anche se ci sono buonissime individualità".



Poi su Marusic: "La fortuna è stata la risposta di Marusic, nessuno avrebbe potuto immaginarne una di questo genere. Sta dimostrando di essere un giocatore prezioso, sia da terzo che da quinto. È esploso ormai. In più c'è Lazzari che viene da un turno di riposo, immagino che Inzaghi possa sfruttare la sua freschezza. Bisognerà vedere il giocatore dove è più appagato, dopodiché si possono fare tutti i ragionamenti del caso. Inutile andare a prendere un calciatore che non può incrementare quello che ti dà Marusic. Se ci fosse l'opportunità di prendere qualcuno che può prendere il suo ruolo, va bene, altrimenti credo si possa tornare alla normalità".