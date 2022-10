Mancano pochi dettagli allaper essere perfetta. Ai difetti in campo da limare sta pensando, ma gli servono ancora due pezzi di ricambio. Uno è il centravanti di riserva, l'altro è il terzino sinistro. E soprattutto dopo ieri è proprio quest'ultimo ruolo ad essere il più urgente su cui intervenire già a gennaio. Per questo, secondo Il Tempo, si continua a lavorare sottotraccia su due piste parallele:I gol in un modo o nell'altro arrivano, ma se si fa male Marusic - come successo - la soluzione è da improvvisare.. Entrambi hanno una valutazione intorno ai 10 milioni di euro, destinata a crescere se prestazioni di livello e concorrenza aumenteranno nelle prossime settimane. I biancocelesti possono vantare buoni rapporti sia con i toscani, sia con i lombardi, anche grazie agli affari conclusi in estate. In particolare con i grigiorossi c'è in ballo la pedina Escalante da poter giocare per arrivare al classe '98, che per altro è anche tifosissimo laziale e a Roma verrebbe di corsa. Per l'empolese invece c'era già stato un primo approccio a fine agosto, nell'ambito dell'affare Akpa Akpro. Ora anche la Fiorentina ci ha messo gli occhi sopra. Lotito dovrà quindi studiare bene le mosse, per provare l'affondo tra due mesi e consegnare a Sarri un altro pezzo fondamentale, per continuare a far volare in alto la sua Lazio.