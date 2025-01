Lazio, parla il chirurgo che ha operato l'ex falconiere Bernabé: "Mi aspetto delle scuse dalla società"

AFP via Getty Images

Continua a far discutere il casonell'ambiente. Oggi all'agenzia Adnkronos ha parlatoil chiururgo che ha operato l'ormai ex falconiere del club biancoceleste. Tirato in ballo in questa vicenda, il medico ha chiarito: "Mi dissocio completamente e con fermezza dalla pubblicazione delle immagini nude del pene di Bernabé sui social. Non sono stato avvisato né consultato in merito a questa azione e desidero sottolineare che non condivido assolutamente la divulgazione di tali contenuti, che reputo lesivi della riservatezza e dell’etica professionale. Non esiste e non è mai stato concordato alcun accordo di natura mediatica con il signor Bernabé".

Le parole sono state riportate in un comunicato ufficiale volto a tutelare l'integrita professionale di Antonini e il nome della clinica privata presso cui opera: "non ho alcun bisogno di pubblicità mediatica né tantomeno di associare il mio nome a una società di calcio o ad altri contesti non pertinenti alla mia professione. Il mio unico obiettivo, come sempre, è quello di garantire il massimo livello di assistenza e cura ai miei pazienti, in linea con l’etica e la serietà che da anni caratterizzano il mio lavoro". Lo stesso medico specifica inoltre chedunque le voci di un suo "licenziamento", contestuale a quello del falconiere Bernabé sono prive di ogni fondamento. "Il mio ruolo -spiega - è quello di consulente ed ho sempre operato con la massima disponibilità e professionalità, trattando numerosi casi relativi ai pazienti appartenenti alle maestranze, al personale di Formello, ai calciatori della prima squadra e della primavera e ai dirigenti. Tutto ciò è avvenuto sempre ed esclusivamente senza alcun obbligo contrattuale o economico con la società.della quale mi vanto di essere tifoso ed un ripristino immediato della nostra collaborazione".