Lazio, parla l'agente di Casale: "Annata difficile per lui, ma Sarri non c'entra nulla"

"Ho letto e sentito che secondo alcuni Casale si era stufato di Sarri e per questo era spento. Tutto falso: ha passato un periodo molto difficile, per questioni personali.Ora sta meglio, e ha superato il brutto momento. Con Tudor sta ritrovando il campo e questo è un bene, ma non c’entrava nulla Sarri".

La stagione diè già terminata. Dopo il giallo rimediato contro l'Inter, il difensore dellanon ci sarà domenica sera all'Olimpio col Sassuolo, per l'ultima di campionato. La sua non è stata comunque un'annata memorabile, segnata - oltre che da un rendimento in campo non all'altezza di del valore dimostrato in passato - anche da problemi personali che lo hanno destabilizzato. A confermarlo è stato pure il suo agente,, che ha parlato ai microfoni di TvPlay:

Diverse polemiche nel corso della stagione hanno tirato in ballo il nome del difensore ex Hellas Verona. Alcune voci lo vedevano coinvolto nella vicenda dellesportive (lo stesso filone che ha portato alla squalifica di Tonali, ndr), ma nei suoi confronti non c'è stato alcun atto ufficiale da parte degli inquirenti. Poi, poco prima delle, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro punitivo, si ipotizzava che fosse stato lui uno dei più accesi contestatori nello spogliatoio. A questo faceva riferimento Giuffredi con le sue parole. Questa ricostruzione non è stata comunque mai confermata. Resta il fatto che della stagione 2023-2024 Nicolò Casale vorrà conservare ben pochi ricordi e che l'anno prossimo punterà al riscatto personale, per lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà passate.