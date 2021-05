Lazio-Parma corrisponderà con ogni probabilità al rientro dal 1' tra i pali per Thomas Strakosha. Come riporta Il Messaggero sarà più che altro una vetrina per l'estremo difensore albanese in vista del mercato. Il classe '95 in questa stagione ha perso il posto, ma soprattutto ha evidenziato dei problemi di cartilagine non indifferenti. Il suo menisco ne è completamente privo, andrebbe ricostruita per intero e proprio per questo la Lazio ha cercato in tutti i modi di venderlo già a gennaio ed ha preferito non offrirgli il rinnovo. Il costo iniziale di Strakosha (75mila euro) permetterà comunque una plusvalenza, ma sarà difficile aspettarsi cifre esorbitanti. Intanto però contro il Parma verrà "messo in vetrina".