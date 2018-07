Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla al TGR Lazio in vista della nuova stagione: "Le aspettative? Vogliamo continuare quello fatto in questi due anni con la stessa mentalità, con la stessa voglia, scendendo in campo in tutte le partite per vincere. Vogliamo ripartire e dare sempre di più. La Champions? Vogliamo ripeterci e poi a marzo/aprile tireremo le somme e vedremo dove siamo in classifica. Non possiamo sbagliare, dobbiamo prendere spunto da quanto fatto in questi due anni. Acquisti? Ci penserà la società, adesso lavoriamo con quelli che abbiamo. I nuovi si sono inseriti bene, hanno ritmo e voglia. Anche quelli che vengono da fuori, vogliamo farli sentire a loro agio fin da subito. Derby? Abbiamo voglia di vincere il derby, c'è tanta voglia ma manca ancora tempo, adesso ci godiamo il fresco".