Marco Parolo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Cluj: “Vogliamo vincere questa partita, ci siamo allenati con il giusto spirito. Vogliamo dare un segnale al nostro percorso di crescita, anche per il bene dell’ambiente”.



POSSIBILITÀ DI USCIRE – “Dispiace uscire dall'Europa League, è una competizione che permette di affrontare test importanti. Se dovessimo uscire, l’accesso alla Champions diventerebbe l’obiettivo principale”.



RINNOVO – “Per ora non c’è stato alcun incontro. Mi sento importante e sarei contento di continuare con la Lazio, ma non voglio diventare un peso”.



SUI NUOVI E SULLA SQUADRA – “Tutti si stanno integrando e stanno crescendo. Lazzari spicca di più perché veniva dal campionato italiano. La squadra ha dimostrato di sapere gestire le partite perché c’è tanta voglia. Se siamo diventati maturi lo posso dire solo a fine stagione”.