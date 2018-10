Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla a Sky Sport dopo il ko contro l'Inter: "Complimenti all’Inter e hanno meritato di vincerla. Nel primo tempo è stata una partita abbastanza equilibrata, ma loro sono stati più cattivi sia in attacco che in difesa, poi nel secondo tempo l’hanno gestita bene e hanno chiuso il match in contropiede. Nel primo tempo abbiamo giocato alla pari, ma la differenza è che loro sono stati bravi e noi no. Adesso andiamo avanti e pensiamo a crescere, il calcio è anche questo. Scontri diretti persi? Sicuramente è un passo che dobbiamo fare, dobbiamo crescere in queste partite, se riusciamo a farlo nel girone di ritorno è importante, ci manca questo step e dobbiamo provarci nelle prossime partite. Energie fisiche? Quelle c’erano, solo che loro hanno avuto più cattiveria, anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni: è colpa di tutti e la differenza è stata fatta lì. Brava l’Inter, è stata costruita per questo, mentre noi dobbiamo crescere e migliorare"