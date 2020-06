Marco Parolo, centrocampista della Lazio, parla a Lazio Style Channel prima della sfida contro l'Atalanta: "Siamo pronti e carichi per ripartire, anche se siamo consapevoli di quanto successo da marzo ad oggi. Commemorare le vittime questa mattina è stato toccante, adesso speriamo che anche il calcio possa dare una mano a ripartire. Affrontiamo una grande squadra, ma vogliamo dare il massimo per continuare a sognare. La Juventus ieri ha vinto, proveremo a risponderle con una gara importante. Non sarà facile riprendere il ritmo, abbiamo cercato di allenarci al massimo per farci trovare pronti. Il sostegno di ieri dei tifosi ci ha dato quell'adrenalina che ci servirà in queste 12 finali".