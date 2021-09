Alla fine il pareggio di ieri ha fatto un sospiro di sollievo alla Lazio. I biancocelesti intravedevano la terza sconfitta nelle ultime 4 gare, ma sono stati salvati da Muriqi, lesto a procurarsi il rigore allo scadere e ovviamente Immobile. Col penalty realizzato contro il Torino il numero 17 biancoceleste è arrivato a quota 6 reti in 5 giornate di campionato. Eppure anche la gara con i granata non ha convinto. La Lazio non riesce a spiccare il volo e il pareggio di ieri conferma le difficoltà emerse dopo la prima sosta nazionali. 8 punti nelle prime cinque gare di Serie A, più una sconfitta in Europa League. Solamente ad Empoli Sarri aveva incassato 2 sconfitte nelle prime cinque gare di campionato. Come riporta Il Messaggero quella attuale è la seconda peggior partenza per il Comandante nel massimo campionato nostrano.