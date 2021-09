Lo sapevamo, ma non eravamo pronti.prende un punto ad un Torino tonico, che se la mangia fisicamente e che mozzica per 90',La Lazio pareggia alla maniera meno Sarrista di sempre: lancio lungo di Reina, torre del lungagnone Milinkovic,Lo sapevamo che sarebbe stata dura, una specie di scorpacciata di sassi. Che hanno la stessa consistenza di certi errori, certe imprecisioni tecniche, certi movimenti storti. Certi imbarazzi.Lo sapevamo: che contro iloramai è un mezzo derby per varie vicissitudini, che è sempre così, che vorrebbero sempre mangiare la testa ai giocatori della Lazio e in particolare ad Immobile per ordine del loro grande burattinaio, che è un po' il grande burattinaio di tante cose ma ok., che avremmo pareggiato partite durissime, sapevamo che avremmo avuto bile, e nervosismo, che questo processo di formazione alera una specie di addestramento dei Navy Seals per le nostre coronarie. Lo sapevamo, sapevamo che la società ha fatto un mercato buono nei numeri ma che si sta rivelando meno buono sul campo.ci punta al posto di Leiva, nello stesso tempo l'assenza imbarazzante di un terzino destro di ruolo mette alla berlina due buoni esterni destri,che da punti imprescindibili delle sgroppate Inzaghiane si ritrovano sempre in difficoltà, sempre sul chi va là, sempre pronti a prendersi la mazzata micidiale. Aina ha fatto quello che ha voluto su Marusic, Pjaca è salito in testa a Lazzari sul gol.a forma di fulmine per dirla come Vasco Brondi. Sicuramente si adatteranno, nel frattempo buona bile a tutti.Sapevamo che alla fine la Lazio, questo gruppo, questi ragazzi hanno una fottuta anima di ferro, che alla fine loro non mollano, che in questo momento in cui fisicamente meh, in cui il gioco si sta trovando, le misure pure,alla fine bisogna fare più punti possibili nell'unico modo che in questo momento è possibile:con tutto quello che il calcio può dare tranne il pallone, che oramai zappiamo, sgraffiamo, sbattiamo, ma di certo non giochiamo con delicatezza.sembra andare a velocità tripla rispetto ad Immobile - che pure ha già fatto 6 gol, e pure stavolta il suo l'ha fatto, segnando senza aver mai tirato in porta praticamente (anche se quel colpo di testa...) -, utile, intelligente, che Felipe Anderson dopo 60 minuti di corsa su e giù comincia a vedere le stelle senza Virgilio al fianco. Cheancora meh, per favore serve una versione decisamente migliore. Abbiamo archiviato questa doppia senza allenatore, non ce ne voglia Martusciello maCi serve vederlo, ci rincuora, ci serve nelle interviste, nelle parole che spiegano, che mettono a terra, che ci confermano. Sarri è una conferma continua, la squadra ancora no, ma pazienza: lo sapevamo, sapevamo quanto sarebbe stata dura all'inizio.Come per tutte le cose belle, ci vorrà tempo e fiducia. Anzi fede. In questa squadra, in questo modo di giocare, in questo allenatore. Senza sfilacciarsi, senza sentire i profeti di sventure o i nervosismi - giusti, necessari persino - del momento.che stiamo camminando sulla strada giusta.sembra quasi imbattibile: se è quella di Sarri, allora è quella giusta. Lo sapevamo, ma siamo pronti?