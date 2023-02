batte se stesso e anche Inzaghi. Con i tre punti conquistati ieri contro la Samp, quando dopo ventiquattro giornate i punti in classifica erano 6 in meno. Gli stessi che dividevano i biancocelesti, sesti, dal quarto posto della Juve., quando l'ultima Lazio di Inzaghi a quindici giornate dalla fine era sesta a 43 punti e a -3 dalla zona Champions. Anche se la Roma vincesse oggi invece, il quarto posto resterebbe a -2.Se l'anno scorso, il primo di Sarri in panchina, allo stesso punto del campionato i risultati erano deficitari rispetto al quinquennio precedente, oIn cinque stagioni con il tecnico piacentino la media punti alla 24a giornata è stata di 45,4. In linea quindi con i 45 attuali. Ad incidere sul dato però è in particolare l'exploit del 2019-2020, quando alla quinta di ritorno Immobile e compagni sembravano ancora lanciatissimi nella lotta al vertice, occupando il secondo posto a 56 punti.(2017-'18), con 46 punti, a -1 dalla zona Champions.Numeri che comunque rischiano di restare fini a se stessi se non si centreranno gli obiettivi stagionali. Ad Inzaghi sono serviti quattro campionati per centrare la qualificazione all'Europa che conta. E nel 2020 i risultati nelle coppe furono comunque disastrosi.i. Se poi riuscisse ad andare fino in fondo anche in Conference League il capolavoro (o il miracolo, come sostiene lui stesso) sarebbe completo.