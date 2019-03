La Lazio impatta contro la Fiorentina: il pareggio di Firenze non serve a nessuno. La squadra di Pioli frena nella corsa all'Europa League, Inzaghi dal canto suo si ritrova molto indietro nella corsa Champions. La Fiorentina ha giocato più di un tempo senza la stella della squadra, Federico Chiesa, che al 35' ha lasciato il campo per un risentimento muscolare.



In lacrime in panchina, le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Nel frattempo arriva la solidarietà di chi l'ha marcato, lo spagnolo Patric, autore di un'ottima prestazione, che sul suo account Instagram si rivolge proprio all'avversario: “Aspetto di vederti presto sul campo. Il futuro dell’Italia è il tuo crack”.