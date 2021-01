Ultime prove tattiche per Lazio nel proprio quartier generale. Dopo l'allenamento mattutino di ieri i biancocelesti sono tornati a lavorare sul campo centrale. L'obbiettivo è quello di vendicare la sconfitta di mercoledì nei quarti di finale di Coppa Italia l'Atalanta. Stavolta Inzaghi presenterà il match in conferenza stampa dopo, e non prima la seduta di lavoro della vigilia.



LA RIFINITURA - Domani alle ore 15:00 al Gewiss Stadium tra i pali non c'è alcun dubbio, spazio a Reina. In attesa del rientro di Strakosha in panchina ci sarà il classe 2002 Gabriel Pereira a disposizione oltre al classe 2000 Alia. Il pacchetto arretrato davanti all'estremo difensore spagnolo sarà composto da Patric, Acerbi e Radu. Il nuovo arrivato Musacchio sarà a disposizione, e con ogni probabilità farà il suo esordio in maglia biancoceleste nella seconda frazione.



A centrocampo da destra verso sinistra agiranno Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. Infine, in attacco Caicedo va verso il forfait. L'ecuadoregno soffre di una fastidiosa fascite plantare. Per Muriqi è prevista la panchina. Così, si procede verso la coppia classica titolare della gestione Inzaghi, ovvero Correa-Immobile. Oltre a Strakosha e Caicedo, quest'oggi non si è visto l'infortunato a lungo termine Luiz Felipe. Armini era impegnato con la Primavera, mentre Cataldi ha ancora problemi al flessore.



Probabile formazione:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Alia, G. Pereira, Musacchio, Hoedy, Akpa Akpro, Parolo, Escalante, Fares, A. Pereira, Lulic, Muriqi. All.: Inzaghi.