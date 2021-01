In casa Lazio non arrivano segnali rassicuranti da Caicedo. L'attaccante ecuadoregno non era stato convocato per la prima trasferta a Bergamo in Coppa Italia proprio per tentare il recupero in ottica campionato. Ieri però il Panterone non si è neanche allenato. Il motivo è la solita fascite plantare. Di conseguenza, come riportato da Il Corriere dello Sport, il classe '88 rischia fortemente di non risultare nella convocazione in vista del match di domani contro l'Atalanta. Sarà determinante la rifinitura di oggi pomeriggio.