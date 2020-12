ha la necessità di mettersi alle spalle la brutta sconfitta dello stadio Olimpico contro l’. Un tonfo casalingo inaspettato, ma la squadra di Inzaghi ha subito la possibilità di cancellarlo. Domani sera infatti, al Signal Iduna Park i biancocelesti sfideranno ilper il primato del girone F di, qualcosa di impensabile lo scorso 1 ottobre, giorno dei sorteggi.LA RIFINITURA - Una sfida determinante chestamattina ha preparato con i sui calciatori, prima con un’analisi video e poi con le classiche prove tattiche. Secondo ciò che si è visto durante la rifinitura, tra i pali toccherà di nuovo a. Sul centrodestra della difesa c’è subito un ballottaggio conin vantaggio suFelipe. Il terzetto con ogni probabilità sarà completato da. A centrocampo potrebbe esserci un’esclusione di lusso. Inzaghi ha provato lo stesso centrocampo dell’andata:. Mai schieratostamattina con i titolari, ma l’ex Spal contenderà il posto a Fares sino al momento del fischio d’inizio (in tal caso Marusic si sposterebbe a sinistra). Infine, davanti non dovrebbero esserci troppe soprese. Di nuovo spazio a, anche se Inzaghi nelle prove ha schierato anchecome seconda punta. Niente da fare per. Il Panterone ha accusato un fastidio muscolare all’inizio dell’allenamento. Da valutare le sue condizioni.: Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.: Reina, Alia, Luiz Felipe, Radu, Lazzari, Parolo, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, Djavan Anderson, A. Pereira, Caicedo.: Inzaghi.