Arrivano anche le prime impressioni di Patric in casa Lazio su Maurizio Sarri. Ecco come si è espresso il difensore biancoceleste ai media ufficiali del club dopo la seconda amichevole del ritiro: "Ci divertiamo, ancora non siamo freschi, ma già abbiamo una mentalità buona. Dobbiamo continuare così a divertirci ed a seguire il mister. Da centrale mi sento bene, sono anni che gioco con Radu e Luiz Felipe. Sia come centrale che come terzino sono a disposizione, posso giocare ovunque. La più grande novità di Sarri è l’intensità e la voglia di giocare. Credo che per i giocatori che abbiamo se capiamo cosa vuole il mister possiamo divertirci molto".



E continua: "Abbiamo giocatori che amano avere la palla come Felipe Anderson, Luis Alberto e Milinkovic, se riusciamo ad avere intensità, a recuperare la palla quando la perdiamo, a muovere la palla veloce e a dominare la partita possiamo divertirci. Sono contento che in squadra ci sono altri spagnoli, sono felice per questo. Luis Alberto e Milinkovic mi sorprendono sempre per la loro qualità, poi mi piace come gioca Luiz Felipe. Oltre al rapporto che ho con lui e l’intesa in campo, è un ragazzo positivo che si impegna sempre, speriamo che abbia pochi infortuni perché ha un potenziale enorme. Se continua così, può essere uno dei migliori".