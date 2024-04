Lazio, Patric: 'Ora è il momento dei veri uomini. Chi non è adatto è giusto si faccia da parte'

Con parole da leaderpresenta l'avvicinamento a. Il difensore biancoceleste è stato intervistato dai media ufficiali del club e le sue parole sono state pubblicate sul match program che viene pubblicato sul sito della società prima delle gare."Abbiamo un buon calendario, con molte partite in cui sulla carta siamo favoriti. Sappiamo benissimo che in Serie A non esistono partite scontate ma siamo la Lazio e dobbiamo finire questa stagione nel migliore dei modi. Ad agosto avremmo voluto disputare un altro tipo di campionato, poi per una serie di fattori non ci siamo riusciti.".

"Contro la Salernitana sarà un match molto difficile, loro sicuramente punteranno sulle ripartenze. Dovremo cercare di segnare subito per evitare di complicarci i 90 minuti. Sarà fondamentale rimanere tranquilli, nella vita parte tutto dalla concentrazione e dalla serenità. La chiave è essere carichi senza perdere il focus della vittoria perché la frenesia non aiuta mai"."Tudor ci chiede cose diverse rispetto a Sarri, è sicuramente un cambio drastico a livello di gioco. Anche lui ha bisogno di tempo per lavorare con la squadra e capire quali possano essere i profili più adatti alla sua idea di calcio., perché la cosa più importante rimane sempre la Lazio".