Intervista asul settimanale estivo di Lazio Style. Le parole dello spagnolo al giornale ufficiale biancoceleste sono riportate anche sul sito del club. Il calciatore - che ha da poco rinnovato fino al 2027 - si sente oramai un pezzo importante della squadra biancoceleste:"La preparazione a luglio è fondamentale per approcciare nel migliore dei modi alla nuova stagione. Credo che sia una delle cose più importanti dell'anno perché la benzina che metti nelle gambe è importante per il corso dell'annata.Come tutte le famiglie, ci sono anche momenti di difficoltà ma ora sto vivendo un periodo bellissimo in cui sono felice e cercherò di prolungarlo il più possibile. Per me vuol dire tanto, cerco di crescere ogni anno per portare la Lazio sempre più in alto. Rispetto a quando sono arrivato, la Società è diventata più grande, siamo andati in Champions due anni fa, giochiamo sempre in Europa e puntiamo sempre a grandi obiettivi.Lo scorso anno venivamo da un cambiamento importante a livello tattico, con il cambio di Inzaghi con Sarri: da Natale in poi, la squadra ha capito cosa vuole il mister ed ha giocato molto meglio, meritando la qualificazione".Il numero 4 biancoceleste ha raccontato anche alcuni aneddoti della sua vita, dai primi calci al pallone fino a oggi. Tra i migliori ricordi c'è anche la vittoria in casa contro il Borussia Dortmund e quella dell'anno scorso contro l'Inter. L'ex canterano del Barça ha ricordato anche le occasioni in cui ha potuto allenarsi insieme a grandi campioni come Messi e gli altri uomini di Guardiola. Da quando è a Roma preferisce la vita più tranquilla dell'Olgiata, vicino Formello, ma ha avuto modo più volte di ammirare la bellezza del colosseo, del Vaticano e di tutta la Città Eterna. Alla domanda su quale giocatore del passato gli piacesse particolarmente ha risposto:Per la Lazio, e non solo, è stato una figura importantissima".COME UNA FAMIGLIA - "Sto conoscendo molti nuovi calciatori in rosa, quelli che già c'erano sanno che ci sarò sempre per loro ed è bello rimanere ancora di più in questa squadra, soprattutto con chi ho passato tanti anni insieme come".