Prove generali in emergenza per Sarri, in vista di Salernitana - Lazio. I biancocelesti domani all'Arechi saranno orfani di Zaccagni (squalificato), Romagnoli e Radu (infortunati), ma rischiano di perdere anche Pedro. Lo spagnolo accusa un affaticamento muscolare e oggi ha lavorato a parte a Formello. Partirà comunque con la squadra per la trasferta e proverà a stringere i denti. Se non dovesse farcela Sarri dovrà scegliere uno tra Cancellieri e Romero, da schierare con Immobile e Felipe Anderson.



Confermata in difesa la coppia Patric-Casale, nonostante la buona prova di Gila (che potrebbe tornare dal 1' per il ritorno in Romania col Cluj), mentre sulle fasce ci sarano Marusic e Hysaj per completare il reparto davanti a Provedel. Rispetto alla sfida di giovedì scorso le novità maggiori riguardano il centrocampo dove torneranno dall'inizio Cataldi e Luis Alberto insieme a Milinkovic.



Probabile formazione: (4-3-3) Provedel; Hysaj, Casale, Patric, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.