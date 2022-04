Pedro tiene in ansia la Lazio. Lo spagnolo ha saltato anche oggi la seduta di allenamento pomeridiana a Formello. Secondo giorno consecutivo senza lavorare col gruppo che inevitabilmente pone l'ex Barça in dubbio per la sfida di sabato sera contro il Torino.



Tutti a disposizione gli altri membri della rosa di Sarri, che oggi ha fatto le prime prove tattiche anti-granata. Si va verso la conferma dello stesso blocco di titolari sceso in campo a Marassi nell'ultimo turno.