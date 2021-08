Un anno fa la città eterna accoglieva un calciatore eterno:, campione del mondo e d’Europa sia con il club che con la nazionale. Sembrava destinata ad essere tutt’altro che eterna, invece, la sua permanenza a Roma. Invece, oggi è arrivata la svolta, repentina: Pedro Rodriguezquello che fa del taglio a centro area il suo marchio di fabbrica, imboccato dai delicati piedi dei centrocampisti.Quello che porterà l’ex compagno di tiki-taka di Messi nella nuova patria del sarrismo è un affare che accontenta tutti:(stessa formula con cui la Roma si è liberata di Dzeko)(dalle parti di Trigoria ne guadagnava 3). È contento Pedro, che non rientrava nei piani di Mourinho e Tiago Pinto e ora diventa parte centrale del progetto Sarri-Tare-Lotito. È contenta, cheÈ contentache,d’attacco con un giocatore forte, pronto e, a differenza di Kostic (che era il preferito), comunitario.Tutti contenti quindi, per una trattativa lampo che è giunta alla sua conclusione in pochissimo tempo, anche questo a testimoniare la convenienza per tutte le parti.. Sarri avrà a disposizione la sua squadra e, a partire da questo weekend, proverà a tornare ad incantare con il suo bel calcio il Belpaese del catenaccio.