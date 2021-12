Buone notizie per la Lazio dall'allenamento di oggi a Formello. Pedro è tornato ad allenarsi col gruppo. Lo spagnolo è a disposizione di Sarri per la sfida di venerdì contro il Genoa.



La seduta di oggi ha visto la rosa al completo svolgere un lavoro atletico seguito dalle prime prove tattiche in preparazione dell'ulitmo match casalingo prima di Natale. Non sono attesi grossi cambiamenti di formazione rispetto alle ultime uscite. In porta Strakosha viaggia verso la conferma, davanti a lui Luiz Felipe e Acerbi, con l'azzurro chiamato ad una reazione d'orgoglio dopo le critiche arrivate negli ultimo periodo. Sugli esterni Hysaj e Marusic. A centrocampo Milinkovic rientrerà dalla squalifica e si riprenderà il suo posto da mezz'ala sinistra. A destra invece è ballotttaggio tra Luis Alberto e Basic, come anche al centro tra Leiva e Cataldi. Davanti, ai lati di Immobile, potrebbe ritrovare spazio dal 1' Felipe Anderson, dopo essere partito dalla panchina col Sassuolo. L'altra maglia se la giocano Zaccagni e lo stesso Pedro. Chi dei due darà maggiori garanzie fisiche la spunterà.