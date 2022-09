Pedro verso il forfait anche contro il Verona. Dopo aver saltato il match di coppa ieri, oggi pomeriggio l'ala spagnola della Lazio non era presente a Formello per la ripresa degli allenamenti. I problemi alla caviglia ancora non sono del tutto risolti. Molto probabilmente Sarri dovrà fare a meno di lui anche domenica per provare a riaverlo giovedì prossimo per la trasferta contro il Midtjylland.